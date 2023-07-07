Çorum'da yıldırım isabet eden kadın hastanede tedavi altına alındı
ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kadın hastanede tedavi altına alındı.
Akören köyü Kum Ocağı mevkisinde açık arazide bulunan Mukadder K'ye (30) yıldırım isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Mukadder K'yi yerde yatarken buldu.
Olay yerinde kalbi durduğu belirlenen Mukadder K, sağlık ekiplerince kalp masajı yapılarak ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine nakledildi.
Burada kalbi yeniden çalışmaya başlayan Mukadder K, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Mukadder K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.