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        Çorum'da boş çeşme havuzuna düşen çocuk yaralandı

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        Giriş: 08.07.2023 - 14:11
        Çorum'da boş çeşme havuzuna düşen çocuk yaralandı

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde boş çeşme havuzuna düşüp yaralanan yabancı uyruklu çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        Onbaşılar köyünde ailesiyle yaşayan yabancı uyruklu 3 yaşındaki Cud El H, köydeki çeşmenin boş olan yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki havuzuna düştü.

        Beton zemine çarparak başından yaralanan ve ihbar üzerine köye giden sağlık ekibince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Çocuğun tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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