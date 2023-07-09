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        Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan çocuk hastanede hayatını kaybetti

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        Giriş: 09.07.2023 - 22:42
        Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan çocuk hastanede hayatını kaybetti

        ÇORUM (AA) - Çorum'da nefes borusuna yemek kaçan çocuk, hastanede vefat etti.

        Ailesiyle gittiği Arpaöz köyüne nefes borusuna yemek kaçtığı için 6 Temmuz'da hastaneye kaldırılan K.S, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        Akraba ziyareti için gittiği Arkaöz köyünde yumurta yerken nefes borusuna yemek kaçan K.S, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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