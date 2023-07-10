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        Çorum'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

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        Giriş: 10.07.2023 - 16:52
        Çorum'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

        ÇORUM (AA) - Çorum'da sahte içki ve kaçak sigara ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5-9 Temmuz tarihlerinde kent merkezinde sahte içki ile kaçak tütün ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen üç ayrı operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada 630 litre sahte içki, 38 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 sigara basma makinesi ile 9 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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