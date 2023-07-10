Çorum'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ankara'dan Tokat'a seyahat eden Mehmet Aybek yönetimindeki 06 DTV 895 plakalı motosiklet, Alaca ilçesi Çopraşık köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alaca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.