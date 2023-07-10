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        Çorum FK, Geraldo ile prensip anlaşmasına vardı

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        Giriş: 10.07.2023 - 19:23
        Çorum FK, Geraldo ile prensip anlaşmasına vardı

        ÇORUM (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Çorum FK, Angolalı orta saha oyuncusu Geraldo ile prensip anlaşmasına vardı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, başkan Oğuzhan Yalçın'ın son olarak Ümraniyespor'da forma giyen Geraldo ile İstanbul'da yaptığı görüşmede anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Öte yandan takımın yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı tamamlandı.

        Teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan son antrenmanın ardından futbolculara 3 gün izin verildi.

        Çorum FK, Bolu'da 13 Temmuz'da başlayacak ikinci etap kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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