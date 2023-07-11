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        Çorum'da kullandığı spiralle karnını kesen işçi yaralandı

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        Giriş: 11.07.2023 - 13:33
        Çorum'da kullandığı spiralle karnını kesen işçi yaralandı

        ÇORUM (AA) - Çorum’da bir işçi, kullandığı spiralle karnını kesmesi sonucu yaralandı.

        Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde çalışan İsmail D. (55), spiral makinesiyle kesim yaptığı sırada makinenin kontrolünü kaybetmesi sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Karın bölgesinden yaralanan işçi, sağlık ekiplerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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