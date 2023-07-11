Çorum'da hakkında yakalama kararı bulunan 6 kişi tutuklandı
ÇORUM (AA) - Çorum'da aranan şahıslara yönelik yürütülen operasyonda yakalanan 6 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik yürütülen eş zamanlı operasyon kapsamında Çorum'da 14 farklı adrese operasyon düzenlendi.
55 personelden oluşan 23 ekiple yapılan operasyonda, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ilgili mahkemelerce tutuklandı.