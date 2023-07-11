Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sami Karacif yönetimindeki 06 HU 881 plakalı otomobil, Sungurlu-Kızılırmak kara yolu Çadırhöyük köyü yakınlarında Ahmet Güven'in kullandığı 06 BEL 531 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda sıkışan sürücülerin yanı sıra Cavit Karacif yaralandı.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu ve Kızılırmak Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan Sami Karacif, Kızılırmak Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.
Öte yandan Sami Karacif'in, eski Sungurlu Belediye Başkanı Ahmet Karacif'in ağabeyi olduğu öğrenildi.