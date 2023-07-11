Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çorum'da silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 23:55
        Çorum'da silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı

        ÇORUM (AA) - Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi yaralandı.

        Kunduzhan Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla karşılıklı ateş açılması sonucu M.Y. (17) ve A.E. (11) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Mermi isabet eden iki otomobilde hasar oluştu.

        Çatışmanın ardından olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çorum'da silahlı kavga: 1'i yoldan geçen çocuk 2 yaralı
        Çorum'da silahlı kavga: 1'i yoldan geçen çocuk 2 yaralı
        Nefes borusuna yemek kaçan Kerem, son yolculuğuna uğurlandı
        Nefes borusuna yemek kaçan Kerem, son yolculuğuna uğurlandı
        Nefes borusuna yemek kaçan 3 yaşındaki kerem kurtarılamadı
        Nefes borusuna yemek kaçan 3 yaşındaki kerem kurtarılamadı
        Çorum'da sağanak etkili oldu (2)
        Çorum'da sağanak etkili oldu (2)
        Çorum'da sağanak etkili oldu
        Çorum'da sağanak etkili oldu
        Çorum'da iki otomobilin çalan kadın şüpheli, polisin takibiyle yakalandı
        Çorum'da iki otomobilin çalan kadın şüpheli, polisin takibiyle yakalandı