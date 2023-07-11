Çorum'da silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı
ÇORUM (AA) - Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada iki kişi yaralandı.
Kunduzhan Caddesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla karşılıklı ateş açılması sonucu M.Y. (17) ve A.E. (11) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mermi isabet eden iki otomobilde hasar oluştu.
Çatışmanın ardından olay yerinden uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.