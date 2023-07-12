Çorum'da 2023'te yağışlar geçmiş yılların ortalamasına göre yüzde 31,35 arttı

ÇORUM (AA) - Çorum'da 2023'ün ilk 6 ayında yağışlar, geçmiş yılların ortalamasına göre yüzde 31,35 oranında arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2020 Türkiye kuraklık haritasında Amasya ile siyah renkle gösterilen Çorum'da yağışlar son 3 yılda artış gösterdi.

Düşük yağış nedeniyle 2023 yılına kuraklık endişesiyle giren Çorum'da özellikle ilkbahar aylarında etkili olan yağışlar, kentin ilk 6 aylık yağış miktarının uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkmasını sağladı.

Meteoroloji verilerine göre, ocak-haziran dönemi uzun yıllar metrekareye düşen yağış ortalaması 272,7 kilogram olan kentte 2023 Ocak-Haziran döneminde metrekareye 358,2 kilogram yağış düşerek, yüzde 31,35 artış kaydedildi.

Yılın ilk 6 aylık döneminde uzun yıllar ortalamasına göre yağış miktarının en fazla düştüğü ay ise ocak oldu. Uzun yıllar ortalaması 50,1 kilogram olan yağış miktarı, bu yılın ocak ayında yüzde 86,3 azalarak 7 kilograma geriledi.

Çorum'da yağışlarda en büyük artış ise yüzde 147,96'lık yükselişle nisan ayında yaşandı. Metrekareye düşen yağış miktarında uzun yıllar ortalaması 29,4 kilogram olarak belirlenen nisan ayında bu yıl ise 72,9 kilogram yağış kaydedildi.

Bu yılın ilk 6 ayında kentte en yüksek yağış miktarına, metrekareye düşen 86,9 kilogram ile haziran ayında ulaşıldı.

Uzun yıllar ortalaması metrekareye 57,5 kilogram olan haziran ayında bu yıl yağışların ortalamaya oranla yüzde 50,61 artmasından ötürü sel baskınları meydana gelmiş, ekili araziler zarar görmüştü.

Öte yandan kent merkezinde 9 Temmuz'da etkili olan, 29 ev ve iş yerinin su bastığı sağanakta da metrekareye 37 kilogram yağış düşmüştü.