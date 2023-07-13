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        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 14:58
        Çorum'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        ÇORUM (AA) - Çorum’da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Mehmet İ. (25) idaresindeki 19 ADT 269 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu ile Akkent Mahallesi arasındaki tali yolda devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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