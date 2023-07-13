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        Çorum'da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 15:26
        Çorum'da vatandaşlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi

        ÇORUM (AA) - Çorum'da vatandaşlar, cep telefonu, internet ve sosyal medya üzerinden dolandırıcılığa hakkında bilgilendirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünce Hürriyet Meydanı'nda açılan stantta vatandaşları bilgilendirme faaliyetlerine başlandı.

        Kentteki dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla yürütülen faaliyet kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara broşür dağıttı.

        Polis, asker, hakim ya da savcıların operasyon için vatandaşlardan para ve yardım istemediği vurgulanan broşürlerde, ayrıca telefon aracılığıyla kredi, tatil gibi ürün ve hizmet satışı içeren görüşmelerde karşı tarafa banka hesabı, şifre ve kimlik bilgilerinin verilmemesi gerektiğine dikkati çekildi.

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