Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME - Ankara'da çalıntı ihbarı yapılan otomobil Çorum'da bulundu

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 17:14
        GÜNCELLEME - Ankara'da çalıntı ihbarı yapılan otomobil Çorum'da bulundu

        ÇORUM (AA) - Ankara'da park halindeyken çaldıkları iddia edilen otomobili Çorum'un Alaca ilçesinde yol kenarına bırakan 17 ve 16 yaşlarındaki iki zanlı, gözaltına alındı.

        Sami Can Vural, 12 Temmuz'da Mamak ilçesindeki evinin önüne park ettiği 06 DTH 954 plakalı otomobilinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

        İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Plaka Tanıma Sistemi'nden yapılan taramada, aracın Alaca'da olduğu belirlendi.

        Hırsızlık ihbarı yapılan araç, Alaca'ya bağlı Büyük Söğütözü köyü yakınlarında terk edilmiş bulundu.

        Polis ekiplerince yürütülen soruşturmada aracın K.B. (17) ve A.T. (16) tarafından çalındığı tespit edildi.

        Polis ekiplerince Alaca ilçe merkezinde yakalanan 2 zanlı, işlemleri için Ankara'ya götürüldü.

        Öte yandan zanlıların Alaca'ya gelirken yolda aracın yakıtının bittiği ve benzin almak için Çorum Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldiği belirlendi.

        Zanlıların çalıntı aracı iterek akaryakıt istasyonuna getirdiği, benzin ve LPG aldıktan sonra aracı tekrar iterek istasyondan çıkardıkları ve düz kontak yaparak çalıştırdıkları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Çorum'da silahlı kavga: 1'i yoldan geçen çocuk 2 yaralı
        Çorum'da silahlı kavga: 1'i yoldan geçen çocuk 2 yaralı
        Nefes borusuna yemek kaçan Kerem, son yolculuğuna uğurlandı
        Nefes borusuna yemek kaçan Kerem, son yolculuğuna uğurlandı
        Nefes borusuna yemek kaçan 3 yaşındaki kerem kurtarılamadı
        Nefes borusuna yemek kaçan 3 yaşındaki kerem kurtarılamadı
        Çorum'da sağanak etkili oldu (2)
        Çorum'da sağanak etkili oldu (2)
        Çorum'da sağanak etkili oldu
        Çorum'da sağanak etkili oldu
        Çorum'da iki otomobilin çalan kadın şüpheli, polisin takibiyle yakalandı
        Çorum'da iki otomobilin çalan kadın şüpheli, polisin takibiyle yakalandı