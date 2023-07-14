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        İskilip'te eskiyen çöp konteynerleri yenilendi

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        Giriş: 14.07.2023 - 08:52
        İskilip'te eskiyen çöp konteynerleri yenilendi

        ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip Belediyesince ilçedeki ekonomik ömrünü tamamlamış çöp konteynerleri yenileri ile değiştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçenin temizlik altyapısını güçlendirmek amacıyla çöp konteynerlerine yönelik çalışma başlatıldı.

        Eskiyen çöp konteynerlerini yenileyen ekipler, kullanılabilir durumdaki konteynerleri de köpük ve basınçlı suyla yıkadı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ali Sülük, temizliğe önem verdiklerini vurguladı.

        Sülük, "Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü Temizlik işleri ekiplerimiz halk sağlığının korunması, sinek, kötü koku ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla cadde ve sokaklardaki çöp konteynerleri köpük ve basınçlı su ile yıkayıp temizledi. Kullanılmayacak durumda olan çöp konteynerleri yenisi ile değiştirildi. Yaz mevsimi boyunca çöp konteynerleri periyodik olarak temizlenmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

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