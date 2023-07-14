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        Çorum FK, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

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        Giriş: 14.07.2023 - 11:52
        Çorum FK, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı

        ÇORUM (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Trendyol 1. Lig'e yükselen Çorum FK, Geraldo, Enes Küç, Caner Cavlan ve Ahmet İlhan Özek ile sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen orta saha oyuncusu Geraldo ve Altınordu'dan kanat oyuncusu Ahmet İlhan Özek ile 1+1'er, Viktoria Berlin'den orta saha oyuncusu Enes Küç ve Bandırmaspor'dan sol bek Caner Cavlan ile de ikişer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Açıklamada, 4 futbolcunun da yeni sezon hazırlıklarını Bolu'daki kampta sürdüren takımla çalışmalara başladığı kaydedildi.

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