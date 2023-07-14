Çorum'da çeşitli suçlara karışan 14 yabancı uyruklu yakalandı
ÇORUM (AA) - Çorum’da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen 14 yabancı uyruklu polis ekiplerince gözaltına alındı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, zanlılara ait adreslerde yapılan aramada çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Yakalanan 14 yabancı uyruklunun, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.