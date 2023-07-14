Türk Kızılay Sungurlu Şubesi açıldı

ÇORUM (AA) - Türk Kızılay Sungurlu Şubesi, Kerim Mandıralıoğlu başkanlığında kuruldu.

Mandıralıoğlu, şube merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Kızılayın Türkiye'de ve dünyada güzel hizmetler yürüttüğünü söyledi.

Sungurlu'da veren el ile alan eli buluşturmanın gururunu yaşayacaklarını belirten Mandıralıoğlu, "Burada hep hayır işi yapılacak ve hayırda yarışanlar burada olacak. Diğer yardım kuruluşları ve STK’larla, kamu ve özel kişiler iş birliği içinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. İyi niyet, güven, emanet ilkeleri ile hareket edip mağdurların yanında olacağız inşallah. Tüm kardeşlerimizin dua ve desteklerini bekliyoruz." dedi.

Basın toplantısına yönetim kurulu üyeleri Ramazan Yayangil, İdris Akkaya, Muhittin Karaman ve Murat Atalay da katıldı.