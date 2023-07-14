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        Çorum'da "yol verme" tartışmasında 1 kişi bıçakla yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 19:06
        Çorum'da "yol verme" tartışmasında 1 kişi bıçakla yaralandı

        ÇORUM (AA) - Çorum’da kamyon sürücüsü, trafikte tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı.

        Kamyon sürücüsü Şükrü Ş. (48) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında Çorum Sanayi Sitesi'nde yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şükrü Ş, tartıştığı kişi tarafından bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        ​​​​​​​Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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