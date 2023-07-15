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        Sungurlu'da öğrenciler 15 Temmuz'u resimlerle anlattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 15:42
        Sungurlu'da öğrenciler 15 Temmuz'u resimlerle anlattı

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde gençlik merkezi öğrencileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptıkları resimleri spor salonunun pencerelerine astı.

        Sungurlu Gençlik Merkezi Müdürlüğünce 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anlatan resimler çizdi.

        Öğrencilerin çizdiği resimler, ilçedeki Mahmut Atalay Spor Salonu'nun pencerelerine asıldı.

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