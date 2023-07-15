Çorum'da imam hatip, çocuklarla 15 Temmuz klibi hazırladı

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde bir imam hatip, Kur'an kursunda eğitim verdiği çocuklarla 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili video klip hazırladı.

Yeniceköy Camisi imam hatibi İsmail Coşar Çiftçibaşı, çocuklarda milli ve manevi duyguların gelişmesine katkı sağlamak amacıyla FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi göstermek için video klip hazırlamaya karar verdi.

Camide Kur'an eğitimi gören çocukların sela ile harekete geçerek köyde Türk bayrağı ile dolaşmalarını konu alan video klip, sosyal medyada paylaşıldı.

Çiftçibaşı, AA muhabirine, klip için köyde yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

Çocuklara milli ve manevi duyguları aşılamanın önemli olduğunu vurgulayan Çiftçibaşı, "Çocuklarımızın kalbine milli ve manevi duyguları zerk etmek, Bedir'den başlayarak Çanakkale'ye kadar uzanan destan zincirimizin son halkası olan 15 Temmuz'un önemini bir kez daha hatırlatmak, ecdadından aldığı kahramanlık gömleğini giymeye namzet evlatlarımızı her daim hazır kılmak adına '15 Temmuz İhtiram Korteji' gerçekleştirdik." dedi.