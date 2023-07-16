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        Çorum'dan kısa kısa

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 11:01
        Çorum'dan kısa kısa

        ÇORUM (AA) - Çorum’da park halindeki kamyondan 2 bin lira çalındığı iddia edildi.

        Murat T, Çorum Sanayi Sitesi 13. Cadde'de park halindeki 07 RE 378 plakalı kamyondan 2 bin lira çalındığı iddiasıyla 112 Acil Servis'ten yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, inceleme başlattı.

        Hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        - Çorum’da bir kişiyi darbeden şüpheliler site içinde havaya ateş açtı

        Çorum’da bir kişiyi darbeden kişiler, site bahçesinde silahla havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

        Lozanevler Sitesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Serkan Ö'yü (38) darbettikten sonra pompalı tüfekle havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Darp nedeniyle yaralanan Serkan Ö, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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