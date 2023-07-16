Dodurga'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri yapıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Dodurga Çok Programlı Anadolu Lisesince organize edilen etkinlikte şehitler için dua edildi.

Dodurga kaymakamı Ramazan Çelebi, Dodurga Kapalı Pazar Alanı'ndaki etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da halkın vatanını, bağımsızlığını ne pahasına olursa olsun koruyacağını gösterdiğini söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişimi ve buna karşı direnişin anlatıldığı video gösterisiyle devam eden etkinlikte öğrenciler de çeşitli gösteriler sundu.

Programa Dodurga Belediye Başkan Vekili İsmail Çetinkaya ile vatandaşlar katıldı.