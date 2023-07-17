Çorum'da tomruk yüklü kamyondan düşen kişi hastanede öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip ilçesinde seyir halindeki kamyondan düşerek yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dereseki köyünden ilçe merkezine seyir halindeki plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen tomruk yüklü kamyonun kasasında seyahat eden Necip Uymaz (52), dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Uymaz, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uymaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.