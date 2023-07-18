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        Çorum'da zabıta kulübesine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 08:50
        Çorum'da zabıta kulübesine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        ÇORUM (AA) - Çorum’da otomobilin zabıta kulübesine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Engin E. (21) idaresindeki 19 RE 754 plakalı otomobil, Kale Mahallesi pazar yerindeki Çorum Belediyesi'ne ait zabıta kulübesine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Özcan K. (18), Onur A. (25) ve Umut K. (18) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kaldırımda bulunan uyarı levhası devrildi, zabıta kulübesinde hasar meydana geldi.

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