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        Osmancık Belediyesinin kültür turları başladı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 09:13
        Osmancık Belediyesinin kültür turları başladı

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık Belediyesince kadınlara yönelik Kapadokya'ya düzenlenen kültür turları başladı.

        İlk tur kafilesi, Osmancık Belediyesi önünden Kapadokya'ya gitmek üzere hareket etti.

        Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, gazetecilere, tura 1160 kişinin başvurduğunu söyledi.

        İlk kafilenin bugün yola çıktığını belirten Gelgör, kültür turlarını hem kadınların sosyal hayata katılması hem de farklı kültürlerin tanınması açısından önemsediklerini vurguladı.

        Kültür turlarının sezon boyunca devam edeceğini aktaran Gelgör "Gezi kapsamında Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Kapadokya bölgesinde Ürgüp, Avanos ve Göreme'deki tarihi alanlar rehber eşlinde gezilecek. Gezi programımız Hacı Bektaş Veli Türbesi'nin ziyaretiyle sona erecek. Bölgedeki tarihin tanınmasının yanı sıra kültürel etkileşim açısından da fayda sağlayacak bir gezi olacak. Geziye katılan vatandaşlarımıza kahvaltı, öğle ve akşam yemeğini ikram edeceğiz." dedi.

        Gelgör, Osmancık Belediyesinin kültür turlarının yoğun ilgi gördüğüne işaret ederek "İlçemizden hiç çıkmamış, farklı şehirleri, kültürleri tanımamış insanlarımız var. Özellikle yaşlı, engelli gibi dezavantajlı gruplarla kadınlar bu hizmetlerde bizim önceliğimiz konumunda. Bu nedenle daha önce düzenlemiş olduğumuz Çanakkale gezisini de yalnızca kadınlara yönelik gerçekleştirdik. Kapadokya gezisini de yine kadınlara yönelik düzenliyoruz." diye konuştu.

        Gelgör, 2022'de düzenlenen 17 turla 726 kadının Çanakkale'yi görme fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi.

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