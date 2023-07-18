Oğuzlar'da Kur'an kursu öğrencileri arasında bilgi yarışması yapılacak

ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında ödüllü bilgi yarışması düzenlenecek.

Oğuzlar İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, AA muhabirine, İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce düzenlenecek bilgi yarışmasında öğrencilere 4 haftalık Kur'an eğitiminde öğrendikleri konularla ilgili sorular soracaklarını söyledi.

9-10 Ağustos'ta yapılacak yarışmada birinciye bin, ikinciye 750, üçüncüye 500, sonraki 7 kişiye ise 250'şer lira ödül verileceğini aktaran Eravcı, tüm katılımcılara da çeşitli hediyeler dağıtılacağını kaydetti.

Eravcı, "Okulların kapanmasından sonra ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de yaz Kur'an kursları açıldı. Bu kurslarımızda çocuklarımıza dini, uygulamalı ibadet ve ahlakla ilgili bilgiler öğretilmektedir. Öğrencilerimiz arasında para ödüllü bilgi yarışması düzenleme kararı aldık. İnşallah bu yarışma çocuklarımızın yaz Kur'an kurslarını sevmelerine vesile olur." dedi.