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        Çorum Sanayi Sitesi'ndeki hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 17:01
        Çorum Sanayi Sitesi'ndeki hurdalıkta çıkan yangına müdahale ediliyor

        ÇORUM (AA) - Çorum Sanayi Sitesi'ndeki hurdalıkta çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor.

        Sanayi sitesi 32. Sokak'ta bulunan hurdalıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Hurdalıktaki onlarca aracın etkilendiği yangın sırasında zaman zaman patlamalar da meydana geliyor.

        Yangından, hurdalığın yan tarafında bulunan ağaçlandırma sahasındaki fidanlar da zarar gördü.

        Alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

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