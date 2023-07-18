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        Çorum'da arama kaydı bulunan kişi polisten kaçarken 4. kattan düşerek yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 23:54
        Çorum'da arama kaydı bulunan kişi polisten kaçarken 4. kattan düşerek yaralandı

        ÇORUM (AA) - Çorum’da hakkında yakalama kararı bulunan kişi, kendisini gözaltına almak üzere eve gelen polislerden kaçmak isterken 4. kattan düşerek yaralandı.

        Mehmet D. (32), Ulukavak Mahallesi Söğütlüevler 1. Cadde’deki evine gelen polis ekiplerini görünce kaçmak için sarktığı 4’üncü kattaki balkonundan yere düştü.

        Polis ekiplerinin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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