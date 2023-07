Portekizli öğrencilerden Afşin'deki depremzede çocuklara oyuncak yardımı

ÇORUM (AA) - Portekiz'in Azorlar bölgesinden Erasmus projesi kapsamında Çorum'a gelen öğrenciler, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki depremzede anaokulu öğrencileri için oyuncak yardımı yaptı.

Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesinin ortağı olduğu "Zero Waste Schools (Sıfır Atık Okulları) Projesi" kapsamında, Portekiz'in Azor Adası'ndaki Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade okulundan öğretmen ve öğrenciler Çorum'a geldi.

Portekizli öğretmen ve öğrenciler, ailelerinin aralarında topladıkları bir miktar parayı depremzede öğrenciler yararına kullanmak üzere Mehmetçik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Seçil Tokatlı'ya teslim etti.

Üzerinde Rahibe Teresa'ya ait olduğu belirtilen "It's not how much we give but how much love we put into giving. (Önemli olan ne kadar verdiğimiz değil, ne kadar sevgiyle verdiğimizdir)" sözünün yazılı olduğu zarftan Portekizli ailelerin depremzedelere yardım için topladığı 300 avro çıktı.

Konudan haberdar olan Çorum Valisi ve Afşin koordinatörü Mustafa Çiftçi, yardım parasının Afşin Şehit Bünyamin Topaktaş Anaokulunda öğrenim gören depremzede çocuklar için kullanılmasına karar verdi.

Okul müdürü Şeyma Doğan'a ulaştırılan yardım parası ile anaokulu öğrencileri için çok sayıda oyuncak alındı.

Afşinli depremzede anasınıfı öğrencileri de Portekizli ailelere öğretmenleri aracılığıyla gönderdikleri video ile teşekkür etti.