Hükümlülerin ürettiği ürünler Çorum adliyesinde satışa sunuluyor

ÇORUM (AA) - Türkiye genelindeki cezaevlerinde hükümlülerce meslek edindirme kurslarında üretilen ürünler, Çorum adliyesindeki İşyurtları Satış Mağazası'nda satışa sunuluyor.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunca yürütülen proje kapsamında, Çorum Adalet Sarayı'nda bulunan İşyurtları Market, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünce yenilendi.

Binanın giriş katında yer alan mağazanın rafları yeniden düzenlendi, ürün çeşitliliği artırıldı.

Meslek edindirme kurslarındaki mahkumlarca üretilen ayakkabı, süt ürünleri, hediyelik eşyalar, ev tekstili gibi onlarca çeşit ürün, uygun fiyatlarla vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, AA muhabirine, ceza infaz sisteminin hükümlüleri rehabilite ederek topluma kazandırmayı hedeflediğini, iş yurtları mağazalarının da bu amaca hizmet ettiğini söyledi.

Bu amaçla Türkiye'deki bütün ceza infaz kurumlarında hükümlülere yönelik meslek edindirme kursları düzenlediklerini belirten Bektaş, "Ceza infaz kurumlarındaki atölyelerde, iş yurtlarında üretilen ürünler Türkiye'deki bakanlığımızın izin verdiği adliye ve diğer yerlerdeki mağazalarda satışa sunulmakta." dedi.

Mağazaların yalnızca adliye personeline değil, bütün vatandaşlara açık olduğunu dile getiren Bektaş, "Temel amacımız kesinlikle ticaret yapmak değil, hükümlülerin meslek öğrenmelerini, dışarıya adapte olmalarını sağlamak ve bu faaliyetler sırasında ürettikleri ürünlerin ekonomiye kazandırılması, buradan kendilerine gelir sağlanması. Bunlar infaz kurumunda hükümlülerin el emeği, göz nuru ürünler. Bunları yaparken de emek ve maliyet oluşuyor. Bunlar fiyatlara yansıtılıyor ama piyasaya göre bu kalitedeki ürünler için fiyatların çok uygun olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Çorum adliyesindeki İşyurtları Mağazası'nın fiziki şartlarını iyileştirdiklerini aktaran Bektaş, "Adliyemizde bu faaliyeti bundan sonra daha kapsamlı yürüteceğiz. Türkiye'deki ceza infaz kurumlarında ve Çorum L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda ürettiğimiz bazı ürünler sergilenmekte ve satışı yapılmakta. Adliyemizin mesai saatlerinde, 08.00-17.00 arasında tüm halkımıza açık. Vatandaşlarımız burayı görebilir, alışveriş yapabilirler. Vatandaşlarımıza mağazamıza gelip buradan istifade etmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.