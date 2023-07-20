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        Çorum'un İskilip Kaymakamı Vural, 1. Amatör Küme'de top koşturacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 21:27
        Çorum'un İskilip Kaymakamı Vural, 1. Amatör Küme'de top koşturacak

        ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, Çorum'da 1. Amatör Küme'de mücadele eden Belediye İskilipspor'a transfer oldu.

        Belediye İskilipspor Yönetim Kurulu Üyesi Osman Top ve teknik direktör Galip Gül, Kaymakam Vural'ı makamında ziyaret etti.

        Görüşmenin ardından Vural, kendisini Belediye İskilipspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Vural, AA muhabirine, Elazığ İl Özel İdarespor'dan Belediye İskilipspor'a transfer olduğunu söyledi.

        Takım olarak başarılı olmak istediklerini belirten Vural, "Atacağım ve attıracağım gollerle takımın başarısına katkıda bulunmak istiyorum." dedi.

        Futbolu sevdiğini dile getiren Vural, ilçedeki gençleri spor yapmaya teşvik etmek için sahaya çıkacağını kaydetti.

        Osman Top ise önemli bir transfer yaptıklarına işaret ederek, "Yeni sezon öncesi kulüp olarak yılın transferini, Kaymakamımız Yunus Emre Vural'ı Elazığ İl Özel İdare Spor'dan alarak yaptık. Sayın Kaymakamımıza bizlere duyduğu güven, ilgi alakası ve destekleri için teşekkür ederiz. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, yeni sezonda başarılar dilerim." diye konuştu.

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