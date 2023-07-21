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        Çorum'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:35
        Çorum'da otomobilin çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı

        ÇORUM (AA) - Çorum'da otomobil çarpması sonucu yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        Muharrem B. (31) idaresindeki 19 AU 162 plakalı otomobil, Ulukavak Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra E'ye (6) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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