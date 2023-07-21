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        Çorum'da iş makinesinden düşen işçi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 19:03
        Çorum'da iş makinesinden düşen işçi yaralandı

        ÇORUM (AA) - Çorum'da bir inşaattaki beton kalıplarını sökmek için çıktığı kepçeden düşen işçi yaralandı.

        Mustafa G. (49), Millet Bahçesi inşaat alanında kalıp tahtalarını sökmek için kepçeye çıktı.

        Çalıştığı sırada toprak zemine düşen işçi yaralandı.

        Bu sırada ailesiyle olay yerinden geçen acil tıp teknisyeni Esra Göktürk, yaralıya müdahale etti.

        Göğüs kısmından yaralanan işçi, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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