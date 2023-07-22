Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
ÇORUM (AA) - Sungurlu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan Çorum'a uyuşturucu getirdiği belirlenen şüphelileri takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından 4 zanlının içinde bulunduğu araç, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişindeki bir dinlenme tesisinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 206 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.