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        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 10:40
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        ÇORUM (AA) - Sungurlu'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan Çorum'a uyuşturucu getirdiği belirlenen şüphelileri takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takibin ardından 4 zanlının içinde bulunduğu araç, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişindeki bir dinlenme tesisinde durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 206 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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