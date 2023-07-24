Çorum FK, Sadık Arda Yılmaztürk ile sözleşme imzaladı

ÇORUM (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Trendyol 1. Lig'e yükselen Çorum FK, defans oyuncusu Sadık Arda Yılmaztürk ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Tavşanlı Linyitspor Çatalcaspor, 24 Erzincanspor, Yomraspor ile son olarak Karacabey Belediyespor'da forma giyen savunma oyuncusu Sadık Arda Yılmaztürk ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

26 yaşındaki futbolcunun, Bolu'daki kampa katılacağı kaydedildi.