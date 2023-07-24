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        Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolunun heyelan nedeniyle çöken bölümü onarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:24
        Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolunun heyelan nedeniyle çöken bölümü onarıldı

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolunun heyelan nedeniyle çöken bölümünün Karayolları Şube Müdürlüğünce onarımı yapıldı.

        İki ilçeyi birbirine bağlayan yolun üçüncü kilometresinde yaklaşık 7 ay önce meydana gelen çökmenin ardından yolun onarımı için çalışma başlatıldı.

        Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, heyelan sonucu ulaşımda aksama yaşanan yolda çalışmalarını tamamladı.

        Altyapısı da kuvvetlendirilen yol iki şeritli olarak ulaşıma açıldı.

        Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolu üçüncü kilometresinde, 16 Ocak'ta heyelan nedeniyle yaklaşık 50 santimetrelik çukur oluşmuştu. Yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyordu.

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