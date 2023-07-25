Çorum'da tekstil işçileri sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıkları iddiasıyla eylem başlattı

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir fabrikada, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işveren tarafından işten çıkarıldıklarını iddia eden tekstil işçileri, fabrika önünde eylem başlattı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmede işverence iş akdine son verilen 28 işçi, sendika üyesi olarak işe geri dönme talebiyle eylem yaptı.

HAK-İŞ'e bağlı Öz İplik İş Sendikası'nın destek verdiği eylemde işçiler sloganlar attı.

Öz İplik İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bayır, gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrika çalışanlarının bir süre önce Öz İplik İş Sendikası'na üye olmalarından dolayı işten çıkarılarak, Anayasal haklarının ihlal edildiğini savundu.

İşvereni işçilerin yasal temsilcisi olarak Öz İplik İş Sendikası'nı tanımaya çağıran Bayır, "Üyelerimiz için buradayız. 800 bine yakın üyesiyle HAK-İŞ, 43 bini aşkın üyesiyle Öz İplik İş Sendikası olarak üyelerimizin yanınızdayız. Bir işçi hareketi olan sendikamız Öz İplik-İş; işçiyi dinleyen, haksızlığa dur diyen, baskılardan korkmayan, yılmayan, üyesinin her zaman yanında olan, 45 yıllık birikimi olan bir sendikadır. Öz İplik İş Sendikası olarak çalışma barışının sağlanmasını istiyoruz. İşverenin baskıcı tutumundan vazgeçip, işçinin sendikaya üye olma özgürlüğüne saygı göstermesini istiyoruz. İşçilerin sesine kulak vermesini istiyoruz. İşveren yetkililerine diyalog çağrısında bulunuyor, zor günlerden geçtiğimiz ekonomik koşullarında işten atılan işçi kardeşlerimizin tekrar işlerine dönmesini istiyoruz." dedi.

Bayır, talepleri karşılanana dek eylemlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

İşten çıkarılan işçilerden Bekir Ödemiş de 21 yıldır çalıştığı fabrikadan, "küçülmeye gidiyoruz" gerekçesiyle işten çıkarıldığını dile getirdi.

Ödemiş, 670 civarında çalışanı bulunan fabrikada yaklaşık 240 kişinin sendika üyeliğine geçtiğini, 28 işçinin bu nedenle işten çıkarıldığını ileri sürdü.

Öte yandan fabrika yöneticileri eylemi takip eden gazetecilere açıklama yapmadı, fabrikadan basına yazılı açıklama yapılacağı bildirildi.