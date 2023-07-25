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        MHP Çorum İl Başkanı Karapıçak, görevinden ayrıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 23:35
        MHP Çorum İl Başkanı Karapıçak, görevinden ayrıldı

        ÇORUM (AA) - MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda il başkanlığı görevini sonlandırdığını bildirdi.

        Karapıçak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Çorum İl Başkanlığı görevini 4 yıla yakın zamandır sürdürdüğünü hatırlattı.

        MHP Lideri Bahçeli’nin dilinden düşen her sözü emir telakki ettiğini belirten Karapıçak, şunları kaydetti:

        "Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in takdirleriyle 4 yıla yakın sürdürdüğüm Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanlığı görevim yine dilinden düşen her sözü emir telakki ettiğim Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in talimatları doğrultusunda bugün sona ermiştir. Ülkücü Hareketin birçok kademesinde şahsımıza güvenerek bizi göreve layık gören Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'e teşekkür ediyor, hürmetlerimi sunuyorum. Ömrünü adadığı davamızda liderimizin ardında her zaman ki duruşumuzla yürüyeceğimizi ve Genel Başkanımıza, davamıza sadakatimizin son nefese kadar süreceğini beyan ediyorum. Görev süremiz boyunca bizlere destek olan tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'i başımızdan eksik etmesin. Var olsun milliyetçi ülkücü hareket. Var olsun teşkilatımız!”

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