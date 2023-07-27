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        AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı'dan Osmancık Belediye Başkanı Gelgör'e ziyaret

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:21
        AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı'dan Osmancık Belediye Başkanı Gelgör'e ziyaret

        ÇORUM (AA) - AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör'ü ziyaret etti.

        Ahlatcı, AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Şerif Okudan ve MHP Osmancık İlçe Başkanı Satılmış Karatağ'ın da katıldığı ziyarette Gelgör'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        TBMM'nin tatile girmesinin ardından ilçe ziyaretlerinde belediye ve teşkilatları ziyaret edip, vatandaşların taleplerini dinlediğini belirten Ahlatcı, Gelgör'e çalışmalarında başarı diledi.

        Ziyaretten dolayı teşekkür eden Gelgör ise Milletvekili Ahlatcı'ya Osmancık tablosu hediye etti.

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