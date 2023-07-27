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        Çorum FK isim sponsorluğu için Ahlatcı Holding ile sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 15:17
        Çorum FK isim sponsorluğu için Ahlatcı Holding ile sözleşme imzaladı

        ÇORUM (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Trendyol 1. Lig'e yükselen Çorum FK'nin yeni sezonda isim sponsorluğu için Ahlatcı Holding ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

        Ahlatcı Holding'den yapılan yazılı açıklamaya göre isim sponsorluğu için Ankara'da düzenlenen törene Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ile Çorum FK Onursal Başkanı, Eski Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere katıldı.

        Ahmet Ahlatcı, Çorum FK'ye katkı zincirine bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.

        Bilime, bilgiye, zekaya ve yenilikçi teknolojinin olanaklarına inanan gençlerin yetişmesine destek olmanın herkesin görevi olduğuna dikkati çeken Ahlatcı, şöyle devam etti:

        "Bunun için toplumun her alanında hizmet edecek sağlıklı dinamik, sosyal ve dünya standartlarında bir gençlik yetiştirmeliyiz. Artık dijital dönüşümün, teknolojinin yanında spor alanında da yatırım yapanların kazanacağı bir dünyada yaşıyor ve yarışıyoruz. Hem gençlerin parlak zihinlerinden hem de sportif yeteneklerinden faydalanarak yeni Türkiye’yi tanımlamak ve küresel rekabette ülkemizin elini güçlü kılmak zorundayız. Tüm bu duygu ve düşüncelerle doğduğumuz, doyduğumuz topraklara olan sevdamızın sarsılmaz bir göstergesi olarak her fırsatta yapmış olduğumuz yatırım ve katkı zincirinin yeni bir halkasına Çorum Futbol Kulübümüze isim sponsorluğunu ekledik."

        Türk sporuna ve sporcusuna inandıklarının altını çizen Ahlatcı, "İnanıyoruz ki kulübümüz gelecek sezonda Türkiye Süper Ligi'nde mücadele edecek Anadolu takımları arasındaki hak ettiği yeri alacaktır. Biz de buna vesile olmaktan katkı koymaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız. Türk sporuna, Çorum Futbol Kulübümüze, taraftarlarımıza ve Çorumumuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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