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        Çorum'da hemşire, husumetlisinin bıçaklı saldırısında yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 18:12
        Çorum'da hemşire, husumetlisinin bıçaklı saldırısında yaralandı

        ÇORUM (AA) - Çorum'da bir hemşire, husumetlisi tarafından iş çıkışı hastane bahçesinde düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralandı.

        Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan M.A, mesai çıkışı hastaneden ayrılırken husumetli olduğu Mehmet Ali Ö'nün bıçaklı saldırısına uğradı.

        Bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan M.A, aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

        Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan Mehmet Ali Ö. ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet Ali Ö, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

        Mehmet Ali Ö'nün 2022 yılı mart ayında M.A'nın akrabalarıyla arasında çıkan kavgada silahla vurularak yaralandığı ve uzun süre hemşirenin de görev yaptığı hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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