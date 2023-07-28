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        Çorum'da kendini savcı olarak tanıttığı kişiyi 400 bin lira dolandıran zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 18:43
        Çorum'da kendini savcı olarak tanıttığı kişiyi 400 bin lira dolandıran zanlı yakalandı

        ÇORUM (AA) - Çorum'da, kendisini savcı olarak tanıttığı kişiyi, yaklaşık 400 bin lira değerinde altınını alarak dolandıran kişi tutuklandı.

        Samsun ve Uşak'ta telefon dolandırıcılığı suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan İ.Z'nin Çorum'a geldiği bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı takibe aldı.

        Teknik ve fiziki takipte, kendisini savcı olarak tanıttığı kişiyi dolandırdığı tespit edilen zanlı, Yavruturna Mahallesi Milönü Kavşağı'nda ekiplerce yakalandı.

        Zanlının üst aramasında yaklaşık 400 bin lira değerinde 22 ayar 4 altın bilezik, yarım ve çeyrek altın ile 16,25 gram altın ele geçirildi.

        Altınlar, tutanak işlemlerinin ardından sahibine teslim edildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının kent merkezindeki gezisi ve ekiplerce Milönü Kavşağı'nda gözaltına alınması, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

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