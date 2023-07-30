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        İskilip Belediyesi aşure dağıttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 12:30
        İskilip Belediyesi aşure dağıttı

        ÇORUM (AA) - Çorum'un İskilip Belediyesince muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldığı bildirildi.

        İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, yaptığı yazılı açıklamada, muharrem ayı vesilesiyle birlik ve beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Sülük, "Muharrem ayındaki ikramlarımızı gelenekselleştirerek inançlarımızın gereğini yerine getiriyoruz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun. ​​​​​​​Bu vesileyle Türk -İslam aleminin hicri yılını ve muharrem ayını kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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