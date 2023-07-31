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        Çorum'da yaklaşık 60 dönüm buğday tarlası yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:38
        Çorum'da yaklaşık 60 dönüm buğday tarlası yandı

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 60 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

        Oğlaközü köyünde Reyhani Sarıaltun'a ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine köye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Bu sırada yangın Aşağıfındıklı köyünden İrfan Arıganoğlu'na ait buğday ekili tarlaya da sıçradı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaklaşık 60 dönüm ekili arazi zarar gördü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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