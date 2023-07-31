Çorum'da emniyetin şok uygulamalarında arama kararı bulunan 33 kişi yakalandı Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan şok uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 33 kişi yakalandı.

ÇORUM (AA) - Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan şok uygulamalarda haklarında arama kararı bulunan 33 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve bağlı birimlerce 24-31 Temmuz tarihlerinde kentin farklı noktalarında şok uygulamalar yapıldı.

Uygulama kapsamında yapılan kontrollerde çeşitli mahkemelerce haklarında arama kararı bulunan 33 kişi yakalandı.

Ayrıca hakkında kayıp ihbarı yapılan 4 kişiden 3'üne de denetimlerde ulaşıldı.