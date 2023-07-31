Çorum'da işlem yapılan dilencinin üzerinden 1300 lira çıktı
ÇORUM (AA) - Çorum'da zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde 1300 lira bulundu.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gazi Caddesi'nde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce dilencilik yaparken yakalanan M.G., zabıta amirliğine götürüldü.
M.G.'nin üzerinde yapılan aramada 1300 lira bulundu. M.G'nin bu miktarı 2 saatte topladığını söylediği öğrenildi.
Üzerinde bulunan paraya el konulan M.G.'ye 617 lira idari para cezası uygulandı.