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        GÜNCELLEME - Çorum'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 22:02
        GÜNCELLEME - Çorum'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir kadının yol kenarında ölü bulunmasına ilişkin boşanma aşamasındaki eşi gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Demirşeyh köyü Topaç mevkisinde yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, isminin G.A. (37) olduğu belirlenen kadının silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

        Öte yandan kadının yakınlarının jandarmaya verdiği ifadede, bir çocuk annesi G.A'nın boşanma aşamasında olduğu, başka bir şehirde görevli polis memuru eşi M.A ile çocukları ve bir yakınlarıyla pikniğe gittikleri, M.A'nın eşini ve çocuğunu yanına alarak su almak için piknik yaptıkları yerden uzaklaştığı ve geri dönmediğini belirtti.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşini öldürdükten sonra çocuğuyla birlikte kaçtığı ihtimali üzerinde durulan M.A'yı, Havza ilçesinde yakalandı.

        Şüphelinin ifade işlemleri için Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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