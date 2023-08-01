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        Karısını öldürdüğü iddiasıyla Samsun'da yakalanan polis memuru Çorum'a getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 04:28
        Karısını öldürdüğü iddiasıyla Samsun'da yakalanan polis memuru Çorum'a getirildi

        ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir çocuk annesi G.A'yı (37) silahla vurarak öldürdükten sonra kaçtığı iddiasıyla Samsun'da gözaltına alınan boşanma aşamasındaki kocası M.A. (38) Çorum'a getirildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince akşam saatlerinde Havza'da yakalanan şüpheli, soruşturmayı yürüten Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

        Jandarma ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.A, ifade işlemleri için Çarpı Polis Merkezi'ne götürüldü.

        Zanlının ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün içerisinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        Demirşeyh köyü Topaktaş mevkisinde dün akşam saatlerinde yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, G.A'nın silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

        Boşanma aşamasındaki karısı G.A.'yı silahla ateş ederek öldürdükten sonra olay yerinden kaçtığı öne sürülen polis memuru M.A, Samsun'un Havza ilçesinde yakalanmıştı.

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