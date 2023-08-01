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        Prof. Dr. Ali Öztürk, yeniden Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:17
        Prof. Dr. Ali Öztürk, yeniden Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

        ÇORUM (AA) - Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ün yeniden Hitit Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandığı bildirildi.

        Hitit Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada Öztürk'ün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden rektör olarak görevlendirildiği belirtildi.

        Açıklamada, "Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile yeniden Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne atanmıştır. Rektörümüzü tebrik ediyor, yeni dönemin şehrimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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